Три беременные женщины скончались за месяц из-за коронавируса в Алтайском крае

В регионе сейчас орудует опасный штамм Дельта Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно о трех летальных исходах беременных женщин, у которых был выявлен ковид. Как сообщают «Вести-Алтай», все факты были зарегистрированы в этом месяце.

- В регионе сейчас циркулирует агрессивный штамм Дельта. Про который говорят – заражает быстрее, убивает чаще, - отмечает издание.

Госпитали края сейчас переполнены. В четвертую волну, в отличие от второй (она пришлась на октябрь-ноябрь прошлого года, прим. авт.), чаще болели пожилые люди, а сейчас большинство пациентов – люди трудоспособного возраста.

По последним данным оперштаба в Алтайском крае выявлено почти 84 тысячи зараженных коронавирусом, 382 – за последние сутки.

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