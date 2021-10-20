«Колоться» каждые полгода? Медики ответили на главные вопросы о вакцинации

Ни одна вакцина на сегодняшний день не гарантирует 100% защиты заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтайского края по-прежнему рекомендуется прививаться от ковида каждые полгода. О том, может ли прививка вызвать обострение хронических заболеваний, как высчитывать сроки ревакцинации и можно ли обойтись «Спутником Лайт»,рассказали главный эпидемиолог региона Ирина Переладова и главврач главного ковидного госпиталя региона Ирина Вильгельм на пресс-конференции.

После вакцинации я точно не заболею?

Переладова: Ни одна вакцина на сегодняшний день не гарантирует 100% защиты заболевания. Их иммуногенность составляет 97-98%. Но привитые болеют в легкой форме.

Но умереть точно нельзя?

Переладова: Есть и летальные случаи, но они не связаны ни с вакциной, ни с ковидом. Есть иные заболевания, которые приводят к летальным исходам.

Зачем тогда вообще ставить прививку?

Вильгельм: Привитые жители переносят ковид гораздо легче. Мы принимаем больных со средней, а чаще с тяжелой и крайне тяжелой степенью заболевания. Привитых пациентов поступает в стационар существенно меньше. Тяжелых привитых больных, кому требуется кислородная поддержка или перевод в реанимационное отделение, мне хватит пальцев рук, чтобы посчитать. И даже если они попадают в реанимацию, то чаще всего это заканчивается благополучным исходом.

Может быть, какая-то вакцина защищает все же лучше?

Переладова: Равномерно население болеет после вакцинации всеми видами вакцин. Нет такого, что болеют только привитые какой-то одной вакциной.

Если привился, можно не носить маску?

Переладова: Нет, нужно продолжать носить маски и соблюдать все требования безопасности.

А если у меня тяжелые хронические заболевания, например диабет и гипертоничкая болезнь, можно ставить прививку?

Вильгельм: Нужно. Хронические заболевания – это как раз риск того, что ковид будет протекать тяжело. Нужно стабилизировать свое состояние и ставить прививку.

Нет ли риска, что хроническое заболевание обострится после ковида?

Вильгельм: Из 20 тысяч поставленных прививок людям с хроническим заболеваниями ни у кого не было обострения.

Лучше прививаться «Спутником V» или все-таки поставить один укол «Спутник Лайт»?

Вильгельм: Первично стоит прививаться «Спутником V». Мы видим, что так антитела вырабатываются лучше. Ревакцинацию можно проходить «Спутником Лайт» или также двухкомпонентной вакциной.

Если я переболел, нужно вакцинироваться через полгода с момента заболевания или выздоровления?

Переладова: От даты выздоровления, не ранее.

А если вакцинироваться повторно, то срок нужно считать с даты первой прививки или второй?

Переладова: Повторно вакцинироваться нужно через полгода после постановки второго компонента.

Теперь всегда нужно будет вакцинироваться каждые полгода?

Переладова: Пока так. Во время пандемии мы будем прививаться каждые 6 месяцев. От нас с вами зависит, будет это продолжать год, три или пять. Пока не закончится пандемия, делать прививки нужно каждые полгода.

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