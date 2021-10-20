В Барнауле осудили супругов, которые с балкона обматерили судебного пристава

Им назначили штрафы Фото: Олег УКЛАДОВ

Мировой судья Ленинского района Барнаула рассмотрел уголовные дела в отношении супругов, обматеривших судебного пристава. Как сообщила помощник прокурора района Ольга Остапчук, им назначили штрафы.

История произошла в июне этого года. Пристав-исполнитель работал возле автомобиля должника на улице Шукшина с целью наложения ареста. Это с балкона увидели соседи хозяйки машины и решили высказать свое недовольство. Только сделали они это весьма непристойным образом, используя очень грубые выражения.

- Осужденные, находясь на балконе своей квартиры, увидев, что около автомобиля их соседки стоит женщина в форменном обмундировании, присутствует водитель эвакуатора и другие лица, будучи недовольными действиями пристава-исполнителя, высказали в ее адрес грубую нецензурную брань. После они вышли на улицу и, несмотря на пояснения пристава-исполнителя о законности ее действий, продолжили ее оскорблять, - рассказала Ольга Остапчук.

В итоге осужденные признали свою вину и раскаялись. Им назначили наказание в виде штрафа: мужчине – 8 тысяч рублей, его супруге – 6 тысяч рублей.

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