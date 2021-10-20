Двух бийчан осудили за похищение и покушение на убийство человека

Мужчины прокатили потерпевшего в багажнике машины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске апелляционный суд оставил в силе приговор двум местным жителям, которые похитили человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, они имели умысел на убийство.

- Суд апелляционной инстанции признал законным и обоснованным приговор Бийского городского суда в отношении двух жителей города, осужденных по ч.3 ст.30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц), - отметили в ведомстве.

В феврале прошлого года мужчины напали на потерпевшего, избили его и кинули в багажник автомобиля. Свою жертву бийчане вывезли в безлюдное место, но не успели убить, так как мужчина смог оказать сопротивление и сбежать.

Приговор остался без изменения – мужчины проведут за решеткой не один год.