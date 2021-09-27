Александр Чибилёв: «Стерилизованный культурный лес не выдержит условий степного климата»

Александр Чибилёв (второй справа) вместе с коллегами Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Алтайском крае побывала экспедиция Русского географического общества во главе с ее вице-президентом, основателем Института степи УрО РАН Александром Чибилёвым. Известный академик посетил национальный парк «Салаир» и рассказал о целях своей экспедиции и в целом научной работы.

- Александр Александрович, расскажите, что привело вас на Алтай?

- В традициях Русского географического общества уже не один век существуют академические экспедиции, которые посвящены исследованиям степи. Наш институт исследует территории степного пояса от Венгрии до Монголии – в него входят 12 стран, 40 субъектов Российской федерации. А нынешняя экспедиция посвящена российской части степной зоны от Южного Урала до Алтая. В степи осталось очень мало нетронутых ландшафтов, поэтому мы, изучая и сравнивая регионы, создаем единое представление о них. Именно лучшие образцы нетронутой природы являются залогом нашего экологического благосостояния.

Фото, сделанные Александром Чибилёвым на Алтае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Результаты экспедиций потом где-то отражаются?

- Да, все данные потом отражаются в научных статьях, публикациях, а также иллюстрированной монографии «Картины природы степной Евразии». Речь идет о природных ресурсах – нефть, газ, лес, который мы нещадно вырубаем, не думая о последствиях, почвы, которые деградируют в результате нашей хозяйственной деятельности. Мы стараемся сохранить лучшие образцы нетронутой природы. В результате нашей работы появятся предложения для создания стратегии развития системы Особо Охраняемых Природных Территорий (ООПТ) России до 2030 года.

С одной стороны, этой работой занимаются чиновники и представители научных и общественных организаций, но наша задача – посмотреть на территории как бы сверху, не упустить еще нетронутые или мало тронутые хозяйственной деятельностью уголки. Степь в этом плане – самый пострадавший ландшафт в стране, поэтому наша задача – посетить регионы, изучить и дать предложения для наших государственных органов, правительств республик, краев, областей по сохранению последних, исчезающих уголков степного ландшафта Евразии.

Фото, сделанные Александром Чибилёвым на Алтае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Чем в этом плане интересен Алтайский край?

- Алтайский край – своеобразный аналог Оренбургской области. В смысле, что это восточный форпост целинного пространства нашей страны. Алтайский край имеет интересный опыт по землепользованию, охранной деятельности. При этом мы видим в регионе те же проблемы, которые актуальны и для Южного Урала, и для других соседних территорий.

Это же касается и ленточных боров – судьба их сейчас очень тревожна, потому что леса у нас сданы в аренду, и арендатор не всегда знает, что с лесом делать. Зачастую рубка становится единственным процессом. Поэтому мы пытаемся остановить это, сохранить лучшие участки реликтовых сосновых боров, ленточных боров, сохранить уникальные участки степи.

Степных заповедников на Алтае нет, есть лишь Чарышский заказник и есть степи, которые сохранились на правобережье Оби. И одна из наших главных задач – чтобы эти участки нераспаханных первозданных степей вошли в кадастр ООПТ Алтайского края, пополнили список наших природных жемчужин степной зоны Евразии.

- Вы посетили несколько регионов, где, по-вашему, самый удачный опыт?

- К сожалению, те регионы, которые мы уже посетили (Курганская, Омская, Новосибирская области) отстают от регионов Поволжья, Европейской части по степени развития сети ООПТ и по культуре охранных территорий.

Алтай в этом отношении выглядит намного лучше благодаря работе нескольких организаций - Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, Алтайского Государственного университета и местного отделение РГО.

Также у вас есть хороший экологический актив, он так и называется – независимая организация «экологический актив», которая занимается Красной книгой и продвигает уникальный проект «Усынови заказник». Под эгидой местных экологов участники организации шефствуют над заказниками и над уникальными природными объектами природы. Так, два года назад мы подтолкнули этот экологический актив на реализацию работы по сохранению больших деревьев Алтая. В ходе проекта выявляются деревья-старожилы - некоторым из них по 300 лет и более, это настоящее чудо, ведь они уцелели со времен Демидова и являются главным достоянием не только сибирских лесов, но и всей России. На уважении к этим деревьям можно выстроить всю воспитательную и природоохранительную деятельность среди молодежи. Очень важно, чтобы наши леса не вырубались, иначе из них никогда не вырастут исполинские деревья. Это большая проблема. Поэтому необходимо защитить эти леса, чтобы их потом смогли увидеть следующие поколения.

Фото, сделанные Александром Чибилёвым на Алтае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- То, что вы рассказываете про деревья, очень похоже на нашу жизнь…

- Да, это прямой аналог с человеческой жизнью. Но с нами часто не согласны даже работники лесного хозяйства – глядя на старое дерево, они решают, что если оно старое, больное, то его лучше ликвидировать. А если сказать про людей, то получается, раз человек уже пожилой, то что - его надо убить, чтобы обновить поколение?

А в природе очень важно для существования лесной экосистемы сохранение старых деревьев! Это именно благодаря им в лесу образуется здоровая обстановка. Мало того, что это красивый лес, девственный лес, он каждого вдохновляет.

Деревья живут вечно! И создают условия для произрастания новых, здоровых деревьев. И еще вокруг таких деревьев образуются множество других микромиров – лишайники, муравейники, цветы, убежище для многих насекомых, травы, грибы и т.д.

То есть, деревья выполняют свою функцию для того, чтобы существовала лесная экосистема, а не стерилизованный якобы культурный лес, который никогда не выдержит особых условий степного климата. В засушливые годы сосна вообще не дает отростков, а в естественных условиях сохраняется ее биоразнообразие.

Ленточный бор – это живое сообщество. Оно передает информацию. Мы говорим о любви к информации, так вот старые, могучие деревья передают информацию о том, как выжить в этих условиях, мы это мало понимаем, но на самом деле, это так и есть. Как и в жизни: старый человек передает свою мудрость новому поколению.

В суровых условиях степного климата таких уникальных уголков очень мало, их необходимо сберечь!

Степи мы почти все потеряли – в результате необдуманной сельскохозяйственной деятельности, даже не задумываясь об этом, так вот хотя бы сохранить остатки уникальных лесов. Это самая важная задача природоохранной деятельности на территории лесостепной зоны Сибири.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые просчитали вероятность сильных землетрясений на Алтае

Таких разрушительных, как в 2003 году, они не прогнозируют (подробнее)