В октябре появится дополнительный рейс из Барнаула в Новосибирск

Автобус будет отправляться из Барнаула в 04:00. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 20 октября из Барнаула будет ходить дополнительный рейс до Новосибирска. Информация появилась на сайте городского автовокзала.

Автобус будет отправляться из Барнаула ежедневно в 04:00, а на ЖД вокзал Новосибирска будет приезжать в 08:30. Обратно из Новосибирска автобус отбывает в 11: 50, в Барнаул прибывает в 16:40. Продажа билетов уже открыта на сайте и в кассах автовокзала.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в октябре запустят прямой авиарейс из Барнаула в Сочи. Самолеты начнут летать с 26 октября два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость билета составляет от 4 324 рублей.

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