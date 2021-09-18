Прямой рейс будет летать из Барнаула в Норильск

Стоимость билета составит 9 295 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Открывается прямой рейс Барнаул-Норильск, сообщают в пресс-службе Международного аэропорта «Барнаул» имени Титова.

- Вылет из Барнаула в 08:15 с прилетом в Норильск в 11:15. Вылет из Норильска в 12:15 с прилетом в Барнаул в 15:15, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что рейсов по этому маршруту не было десять лет. Осуществлять их будет авиакомпания Red Wings.

Программа стартует 2 октября 2021 года. Вылеты будут выполняться по субботам на самолете вместимостью до ста человек.

Время в пути составит три часа, а цена билета – 9 295 рублей.