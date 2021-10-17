В Республике Алтай ищут убийцу двоих мужчин

На телах были огнестрельные ранения
Фото: СУ СК по Республике Алтай
В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту убийства двоих человек. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, убийцу ищут.
- Следователями Майминского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тел двоих мужчин с признаками криминальной смерти, - отметили в пресс-службе СУ СК.
Предварительно установлено, что 14 октября житель села Кызыл-Озек вернулся домой на обед и нашел мертвыми 85-летнего дедушку и 59-летнего отчима. На телах были огнестрельные ранения. Мужчина обратился в полицию, расследование дела продолжается.
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