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Происшествия17 октября 2021 14:17

В Республике Алтай ищут убийцу двоих мужчин

Их тела обнаружили 14 октября на территории дома
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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На телах были огнестрельные ранения

На телах были огнестрельные ранения

Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту убийства двоих человек. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, убийцу ищут.

- Следователями Майминского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тел двоих мужчин с признаками криминальной смерти, - отметили в пресс-службе СУ СК.

Предварительно установлено, что 14 октября житель села Кызыл-Озек вернулся домой на обед и нашел мертвыми 85-летнего дедушку и 59-летнего отчима. На телах были огнестрельные ранения. Мужчина обратился в полицию, расследование дела продолжается.

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