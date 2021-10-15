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Происшествия15 октября 2021 15:01

В Крутихинском районе застолье завершилось поножовщиной

Один человек погиб от удара ножом в сердце
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае расследуется уголовное дело возбужденное по факту убийства 57-летнего жителя Крутихинского района. Он погиб во время застолья с 22-летним парнем. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, днем 11 октября 2021 года мужчины распивали спиртные напитки в одном из сел Крутихинского района, - рассказывают следователи.

Во время застолья между собутыльниками произошла ссора по малозначительному поводу. В итоге один из них выхватил нож и ударил противника в грудь.

- Смерть 57-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия, - добавляют в ведомстве.

На данный момент обвинение в убийстве 22-летнему односельчанину уже предъявили. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.