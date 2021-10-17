Глава алтайского Минздрава пообещал сделать больницы удобными для инвалидов

В ближайшие годы ситуацию будут стараться изменить Фото: Олег УКЛАДОВ

К министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову обратились жители Поспелихи с жалобой на то, что в больнице нет лифта, из-за чего инвалидам приходится ползти на руках на второй и третий этажи. Как сообщили «Вести-Алтай», глава министерства пообещал исправить ситуацию.

- Жители рассказали, что в местной ЦРБ нет лифта. Пациенты, прикованные к инвалидным креслам либо имеющие травмы ног, вынуждены ползти на руках на второй и третий этажи. По словам министра, условий для приёма инвалидов нет во многих районных больницах края, - отмечает издание.

Дмитрий Попов отметил, что в ближайшие годы будут стараться исправить сложившуюся ситуацию. В течение трех лет планируются комплексные ремонты взрослых поликлиник. Даже если в учреждении не будет возможности оборудовать лифт, кабинеты врачей, к которым чаще обращаются инвалиды, разместят на первых этажах.

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