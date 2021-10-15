Алтайский врач назвал способы сохранить зрение

За 9 месяцев этого в Алтайской краевой офтальмологической больнице прошли лечение более 7 тыс. человек Фото: Минздрав Алтайского края

14 октября отмечали Всемирный день зрения. По словам Александра Макогона, заместителя главного врача Алтайской краевой офтальмологической больницы, только в этом медучреждении за 9 месяцев 2021 года прошли лечение более 7 тыс. человек. Врач рассказал о наиболее частых проблемах, с которыми обращались пациенты, а также о том, как можно сохранить зоркость глаз.

Из-за пандемии коронавируса 2020 год был непростым для Алтайской краевой офтальмологической больницы, однако сейчас здесь в полном объеме помогают детям и взрослым. В медучреждении продолжают соблюдать все противоэпидемические правила, что позволяет избежать заражений ковидом. Кроме того, большинство сотрудников привиты от COVID-19, многие прошил повторную вакцинацию.

– Сейчас работаем в плановом режиме и никаких особых проблем не испытываем, – отметил Александр Макогон.

За 9 месяцев этого в Алтайской краевой офтальмологической больнице прошли лечение более 7 тыс. человек, специалисты медучреждения провели 8,5 тыс. операций.

– В основном к нам обращались люди с катарактой, глаукомой. У детей – близорукость и косоглазие, – говорит врач. – Самые сложные заболевания - отслойка сетчатки, которая приводит к слепоте, различные осложнения сахарного диабета. К счастью, пациентов с такими проблемами не так много, для помощи им работает специальное отделение, там и занимаются тяжелыми патологиями.

Александр Макогон рассказал, что на зрение влияет множество факторов: образ жизни, питание, физическая активность. Когда ребенок растет, родителям нужно внимательнее следить за его здоровьем, слушать жалобы и успевать вовремя отвести к офтальмологу.

Врач дал несколько советов, которые помогут сохранить зоркость глаз. Следует не сидеть долго перед компьютерами или уткнувшись в экран смартфона. Также стоить беречь глаза от яркого солнца, носить темные очки. Также не стоит забывать, что залог отдохнувших глаз – хороший сон. Кроме того, важно регулярно посещать окулиста и следить за внутриглазным давлением.

Справка

По данным ВОЗ, всего в мире насчитывается около 37 млн слепых людей и 124 млн человек с плохим зрением. В России сегодня проживают более 140 тысяч незрячих и слабовидящих людей, отметили в минздраве края. При этом около 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения.

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