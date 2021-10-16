В Барнауле Роспотребнадзор продолжает рейды по соблюдению масочного режима

С 29 сентября сотрудники ведомств провели 13 рейдов в ТЦ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники Роспотребнадзора, полиции и комитета по развитию предпринимательства продолжают проводить рейды по соблюдению масочного режима, сообщает администрация города. Специалисты обследовали крупные торговые центры.

С 29 сентября сотрудники ведомств провели 13 рейдов и посетили ТЦ: «Огни», «Пионер», «Гулливер», «Весна», «Малина», «GALAXY», «Сити-центр», «Алтай», «Праздничный», «Заря», «Волна», «Европа», «Арена». Во время проверок установили, что в этих заведениях соблюдаются требования, направленные на предупреждение завоза и распространения COVID-19. На входах есть маски и дезинфицирующие средства для рук, размещены объявления. Но были выявлены и отдельные нарушения: продавцы, которые не соблюдали масочный режим. Сотрудники Роспотребнадзора составили 34 протокола.

Также за это время провели 10 рейдов во всех районах города по местам общественного питания и торговли. Сотрудники ведомств посетили 51 заведение. Было выявлено 8 нарушений, составлено 6 протоколов и 2 предостережения.

- Напомним, нарушение ст. 6.3. КоАП РФ предусматривает санкции в виде штрафа от 50 до 150 тыс. руб. на должностных лиц и от 200 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток на юридических лиц, - пишут на сайте.

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