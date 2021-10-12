В алтайском минздраве опровергли информацию о нехватке лекарств от COVID-19

Лекарства Фото: Анна Перевощикова

В минздраве Алтайсокго края сообщили, что ковидных госпиталях есть резерв необходимых лекарств для лечения коронавируса. В поликлиниках региона также имеется запас медикаментов. Ранее жители края сообщали о невыдаче препаратов, пишет «Банкфакс».

– Что касается ковидных госпиталей в регионе, то, по словам замминистра здравоохранения края Натальи Белоцкой, они укомплектованы лекарствами и кислородом в полном объеме. Как уточнила чиновница, ежедневно проводится мониторинг наличия лекарств для этиотропной и симптоматической терапии в подведомственных медицинских и аптечных организациях, – отмечает издание.

Кроме того, по информации минздрава, запас лекарств есть и в поликлиниках края. Чиновники призвали граждан больше внимания уделять вакцинации, а не поиску проблем.