Скончался подросток из Горняка, которого подожгли друзья

Расследование уголовного дела продолжается по изначальной ст. 118 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

14-летний подросток, которого товарищ облил бензином и поджег в Горняке, умер. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники. Сегодня, 14 октября, пройдут похороны.

– В СУ СКР по Алтайскому краю прокомментировали, что расследование уголовного дела продолжается по изначальной ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), – пишет издание.

Переквалифицировать дело на статью 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") пока не собираются.

Напомним, инцидент с поджогом произошел 5 сентября в Горняке. По информации источника «КП», несовершеннолетние токсикоманили в гараже. Между подростками возник конфликт, и одного из мальчиков его друзья облили мальчика бензином и поднесли зажигалку. Потерпевший получил 50% ожогов тела.