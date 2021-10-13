На Алтае пенсионерка предстанет перед судом за убийство односельчанки

Уголовное дело было передано в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дело в отношении 66-летней жительницы одного из сел Заринского района, которую обвиняют в убийстве односельчанки, сообщает региональный Следком.

В ходе следствия установили, что в июле этого года пенсионерка пришла в гости к потерпевшей. Женщины распивали спиртное, потом начали ругаться. В ходе конфликта обвиняемая нанесла несколько телесных повреждений хозяйке, а потом задушила ее и легла спать. Утром женщина покинула место преступления.

Обвиняемая не признает свою вину и утверждает, что после ее ухода потерпевшая была еще жива. Следствием были собраны достаточные доказательства, поэтому уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Отметим, что следователями было установлено, что женщина ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным.

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