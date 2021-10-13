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Общество13 октября 2021 5:26

На Алтае подростки обокрали 74-летнего пенсионера

Обвиняемые полностью признали вину
Антонина Лышова
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Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Фото: УКЛАДОВ Егор

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков 14-ти и 15-те лет, которые обокрали пенсионера, сообщает региональный Следком. Действия обвиняемых квалифицированы по п. «а, г » ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия).

В мае этого года два несовершеннолетних друга в городе Камень-на-Оби остановили 74-летнего потерпевшего и забрали у мужчины все имущество на сумму более 1 тысячи рублей. Молодые люди нанесли мужчине телесные повреждения.

Обвиняемые полностью признали вину в содеянном, уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено.

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