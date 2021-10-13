В Барнауле ремонт моста на Челюскинцев планируют завершить к концу этой недели

Сейчас на объекте проводят заключительные работы. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на мосту по улице Челюскинцев завершили основные ремонтные работы, сообщает администрация города. Мост откроют после того, как госинспекция проведёт экспертизу.

За время реконструкции была увеличена ширина проезжей части и тротуаров. Надежность сооружения соответствует всем современным нормам. Сейчас на объекте проводят заключительные работы, завершают благоустройство и укрепление береговой линии.

Добавим, что ремонт моста проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сумма реконструкции составляет 87,5 млн рублей.

- Новый мост, реконструированный по дорожному нацпроекту, снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор, - пишут на сайте администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение по обновленному Старому мосту в Барнауле запустят с 20 октября

Точную дату открытия назвал региональный Минтранс (подробнее)