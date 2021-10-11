Движение по обновленному Старому мосту в Барнауле запустят с 20 октября

Точную дату открытия назвал региональный Минтранс Фото: УПРДОР «Алтай»

Движение по Старому мосту через реку Обь в Барнауле возобновят с 20 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «Ленина,59» со ссылкой на Минтранс Алтайского края.

Ранее о готовности к открытию моста сообщил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков на встрече с губернатором региона Виктором Томенко. Работы на объекте шли с января прошлого года.

На мосту была проделана большая работа: там полностью заменили плиты проезжей части и балки пролетных строений.