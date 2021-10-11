Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 8:40

Движение по обновленному Старому мосту в Барнауле запустят с 20 октября

Точную дату открытия назвал региональный Минтранс
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Точную дату открытия назвал региональный Минтранс

Точную дату открытия назвал региональный Минтранс

Фото: УПРДОР «Алтай»

Движение по Старому мосту через реку Обь в Барнауле возобновят с 20 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «Ленина,59» со ссылкой на Минтранс Алтайского края.

Ранее о готовности к открытию моста сообщил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков на встрече с губернатором региона Виктором Томенко. Работы на объекте шли с января прошлого года.

На мосту была проделана большая работа: там полностью заменили плиты проезжей части и балки пролетных строений.