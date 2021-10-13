В Алтайском крае на содержание чиновников в 2022 году уйдет 2,2 млрд рублей

Почти 268 млн рублей из краевого бюджета направят на содержание Заксобрания. Фото: Антонина Лышова

Около 2,2 -2,3 млрд рублей из бюджета Алтайского края потратят на содержание органов власти. Об этом на онлайн-конференции сообщил вице-премьер правительства региона, глава минфина Данил Ситников.

Эти деньги пойдут на содержание большого количества учреждений: органов исполнительной, законодательной власти, управлений, инспекций, Счетной палаты, ЗАГСов и других. Со слов вице-премьера, каждый год на эти цели уходит около 1,5% от расходной части бюджета.

Добавим, что почти 268 млн рублей из краевого бюджета направят на содержание Заксобрания. На эти средства буду выплачивать зарплату депутатам, содержать аппарат, осуществлять текущие расходы парламента.

Предполагаемые доходы краевого бюджета на 2022 год составят 134,2 млрд рублей, а расходы – 140,9 млрд. Проект бюджета в первом чтении депутаты АКЗС рассмотрят на сессии 28 октября.

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