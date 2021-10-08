В правительстве Алтайского края одобрили бюджет на 2022 год

Заседание правительства Алтайского края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В среду, 6 октября, на заседании правительства Алтайского края был представлен и одобрен проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг, сообщили в пресс-службе правительства.

- Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134 млрд 201 млн рублей, объем расходов – 140 млрд 987 млн рублей, - отметили в пресс-центре.

Детали главного финансового документа представил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

- Проект краевого бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами бюджетной политики: это увеличение заработной платы, в соответствии с Указами президента РФ от мая 2012 года, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, реализация национальных целей, обеспечение реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, участие региона в федеральных проектах по привлечению инвестиций, - подчеркивает он.

Из общей расходной суммы бюджета 73% будет направлено на содержание и функционирование отраслей относящихся к социальной сфере. Так, в частности, при формировании документа была предусмотрена индексация зарплаты для отдельных категорий работников. Большая часть из них бюджетники, а также те, кто попадает под действие указов президента. Индексация рассчитывается в размере 15,9% с 1 января 2022 года.

- Также рассчитывается индексация работникам бюджетного сектора экономики, на которых не распространяется действие указов и государственных гражданских служащих Алтайского края на 4% с 1 октября 2022 года, - добавляют в правительстве.

Помимо этого со следующего года необходимо будет пересмотреть расходы на выплату зарплаты с учетом нового МРОТа - 13 617 рублей.

Останутся в 2022 году и социальные выплаты. При этом размер будет рассчитан по-новому, с учетом свежих данных по размеру прожиточного минимума на детей в Алтайском крае. Пересмотрят и объем средств для компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые педагогам из сельской местности.

Налоговые и неналоговые доходы на предстоящий год запланированы в размере 67 млрд 861 млн рублей. Это на 14% выше первоначального бюджета на текущий год.

- Безвозмездные поступления на 2022 год предусмотрены в сумме 66 млрд 340 млн рублей, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%, - добавляет Ситников.

- Уже тот объем средств, который видим, вселяет оптимизм. Наши финансовые возможности в 2022 году как по отношению к первоначальным параметрам 2021 года, так и с учетом всех корректировок, будут увеличены, - прокомментировал доклад своего заместителя губернатор Виктор Томенко.

В целом документ получил одобрение от лица правительства. Глава региона внесет проект закона в АКЗС 12 октября.

Что касается бюджета на текущий год, то, по словам министра финансов края, уже подготовлен законопроект о внесении изменений в документ. Его вынесут для рассмотрения на октябрьскую сессию Заксобрания.

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