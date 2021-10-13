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Общество13 октября 2021 11:20

В Барнауле начальнику полиции внесли представление из-за очередей в ГИБДД

Ведомство обнаружило нарушения закона в ГИБДД при оформлении аварий
Антонина Лышова
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Руководство барнаульской полиции не принимало меры по организации доступных услуг оформления аварий.

Руководство барнаульской полиции не принимало меры по организации доступных услуг оформления аварий.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае прокуратора провела проверку по жалобам горожан на огромные очереди в ГИБДД при оформлении аварий, сообщает «Банкфакс». В результате начальнику УМВД по Барнаулу Александру Майдорову было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Ведомство обнаружило нарушения закона. Оказалось, что жители не могут записаться на прием как лично, так и по телефону или через портал Госуслуг.

Также выяснилось, что руководство барнаульской полиции не принимало меры по организации доступных услуг оформления аварий, в организации даже не было регламентирующих эту работу документов.

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