В Барнауле начальнику полиции внесли представление из-за очередей в ГИБДД

Руководство барнаульской полиции не принимало меры по организации доступных услуг оформления аварий. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае прокуратора провела проверку по жалобам горожан на огромные очереди в ГИБДД при оформлении аварий, сообщает «Банкфакс». В результате начальнику УМВД по Барнаулу Александру Майдорову было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Ведомство обнаружило нарушения закона. Оказалось, что жители не могут записаться на прием как лично, так и по телефону или через портал Госуслуг.

Также выяснилось, что руководство барнаульской полиции не принимало меры по организации доступных услуг оформления аварий, в организации даже не было регламентирующих эту работу документов.

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