Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 4:56

Автомобилисты Барнаула жалуются на огромные очереди в ГИБДД

В Госавтоинспекции ответили, что не хватает сотрудников для более оперативной работы
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ближайшее время аварийность может вырасти

В ближайшее время аварийность может вырасти

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские автомобилисты пожаловались на большие очереди в ГИБДД. По информации «Банкфакса» они уже несколько недель не могут записаться на оформление ДТП.

«Ситуацию редакции прокомментировали представители городской Госавтоинспекции. Они подтвердили, что наплыв желающих оформить ДТП в последнее время действительно наблюдался, и кадрового резерва правоохранителей не хватало, чтобы оперативно ответить на этот запрос», – пишет издание.

По словам представителей Госавтоинспекции, на сегодняшний день ситуацию удалось урегулировать. Однако в ГИБДД не исключили, что в скором времени из-за перемены погоды аварийность снова может вырасти, и проблемы вернутся.