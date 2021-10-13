Жителя Алтая подозревают в незаконной рубке деревьев

Мужчине может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Усть-Пристанского района подозревают в незаконной рубке ив, сообщает ГУ МВД России по Алтайском краю. Мужчина вырубил 7 деревьев.

Подозреваемый отвез спиленные ивы к себе на участок, где распилил их на дрова. Со слов мужчины, ими он планировал отапливать дом зимой. Подозреваемый не стал отрицать вину. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Теперь фигуранту дела может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

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