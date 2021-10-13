Сервис по поиску работы назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

Разработчику «1C» в IT-компании в Барнауле обещают зарплату от 90 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 76 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения. В Барнауле больше всего готовы платить руководителю отдела строительства, разработчику, столяру и обстрельщику мягкой мебели.

Самая высокооплачиваемая должность в краевой столице - руководитель отдела строительства. Сотруднику нужно будет координировать всех участников строительных работ. Оклад составляет 200 тысяч рублей.

Разработчику «1C» в IT-компании обещают зарплату от 90 тысяч рублей, в компании предлагают обучение за счет фирмы и возможность удаленной работы.

Оклад в размере от 75 тысяч гарантируют столяру форматно-раскроечного станка, а обстрельщику мягкой мебели и директору корпоративных продаж - 70 тысяч.

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При этом среднемесячная номинальная заработная плата составила 31 489 рублей (подробнее)