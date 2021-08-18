В Барнауле сносят аварийные дома

За пять лет в городе сравняли с землей 63 жилых дома Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле ведутся работу по сносу аварийных жилых домов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 2016 года в краевой столице снесли 63 дома, в том числе семь – за этот год.

- Выполняются работы по демонтажу еще четырех. В соответствии с краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы на территории города Барнаула организована работа по разработке проектов на снос объектов, предусмотренных данной программой, - отмечает начальник отдела технадзора за капремонтом комитета ЖКХ города Вячеслав Решетняк.

При этом уже заключены контракты по сносу еще 40 строений. Работы ведутся согласно регламенту Градостроительного кодекса РФ: органы местного самоуправления направляют собственнику уведомление о сносе в рамках установленного срока, но если они не соблюдаются, то власти сами организуют работу по ликвидации дома.

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