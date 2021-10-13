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Спорт13 октября 2021 7:15

Дзюдоисты Алтайского края завоевали 17 медалей на Всероссийском юношеском турнире

Спортсмены привезли три золотые, две серебряные и 12 бронзовых медалей
Антонина Лышова
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Алтайский края представляли 73 спортсмена.

Алтайский края представляли 73 спортсмена.

Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Республике Алтай прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек, на которых спортсмены Алтайского края завоевали 17 медалей, пишет официальный сайт региона. Всего в состязаниях приняли участие 200 спортсменов.

На соревнования приехали дзюдоисты из Хакасии, Алтайского и Краснодарского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Челябинской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Алтайский край представляли 73 спортсмена. Из них трое завоевали золотые медали, двое - серебряные. С бронзовыми медалями домой вернулись 12 человек. Список победителей можно посмотреть на сайте “Алтайский спорт”.

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