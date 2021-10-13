Дзюдоисты Алтайского края завоевали 17 медалей на Всероссийском юношеском турнире

Алтайский края представляли 73 спортсмена. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Республике Алтай прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек, на которых спортсмены Алтайского края завоевали 17 медалей, пишет официальный сайт региона. Всего в состязаниях приняли участие 200 спортсменов.

На соревнования приехали дзюдоисты из Хакасии, Алтайского и Краснодарского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Челябинской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Алтайский край представляли 73 спортсмена. Из них трое завоевали золотые медали, двое - серебряные. С бронзовыми медалями домой вернулись 12 человек. Список победителей можно посмотреть на сайте “Алтайский спорт”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболисты барнаульского «Темпа» стали обладателями Кубка Сибири

Теперь они смогут побороться с профессиональными командами за Кубок России (подробнее)