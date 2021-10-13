Экспорт продукции алтайского агропромышленного комплекса вырос на 12%

Больше всего товаров АГП экспортируется в страны Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной и Северной Европы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за 9 месяцев 2021 года экспорт продукции вырос на 12% в сравнении с прошлым годом, сообщает официальный сайт региона. Доход составил 223 млн долларов.

Основную часть этой продукции составляет агропромышленный комплекс (159 млн долларов), пищевая и перерабатывающая (86 млн рублей), масложировая продукция (44 млн долларов).

Больше всего товаров АГП экспортируется в страны Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной и Северной Европы. Алтайская пищевая и перерабатывающая промышленность востребована в странах Азии, Ближнего Востока, Закавказья, Северной и Восточной Европы. Главный импортер масложировой продукции - Азия.

Отметим, что сейчас в Алтайском крае развивают новые направления экспорта. В 2021 году компания региона начала поставлять рапсовое масло в Литву.

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