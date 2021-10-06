В два раза больше миллиардеров стало в Алтайском крае

Всех миллионеров налоговая раздела на несколько категорий в зависимости от дохода. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали 20 604 миллионеров, сообщает Толк. Сумма налогового вычета на доходы физических лиц выросла на 14% по сравнению с прошлым годом.

Доходы физлиц, согласно данным налоговой службы, составили 2,5 млрд рублей. Всех миллионеров налоговая разделила на несколько категорий в зависимости от дохода: кто зарабатывает свыше 1 млн рублей, от 1 млн до 10 млн рублей, от 10 млн до 100 млн рублей, от 100 млн до 500 млн рублей.

Больше всего в крае миллионеров, чей доход свыше 1 млн. Таких 10 306 человек. Меньше всего тех, чей доход от 100 до 500 млн рублей – 63 налогоплательщика. В каждой из групп наблюдается рост миллионеров в два раза. Также вдвое увеличилось число миллиардеров.

Обладатели миллиардов в Алтайском крае занимаются индивидуальным предпринимательством. Из 6 человек двое занимаются торгово-закупочной деятельностью, по одному – переработчики сахара и рыбы, а еще два человека владеют молочными производствами.

Добавим, что в этом году собрали 314 миллионов с налогоплательщиков, которые сдали декларацию 3-НДФЛ. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 38%.

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