В Алтайском крае ищут неизвестных, которые загрязняли почву биологическими отходами

Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших заражение окружающей среды, сообщает региональный Следком.

Неустановленные лица на территории деятельности ООО ПКФ «Энергия» в Тальменском районе загрязнили биологическими отходами плодородный слой почвы. Этот участок предназначен для сельскохозяйственного назначения. Специалисты провели экспертизу и обнаружили в почве опасные химические вещества. Размер причиненного ущерба составляет более 4,6 млн рублей.

- Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - пишут в ведомстве.

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