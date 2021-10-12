Мошенники выманили у алтайского врача более 1 млн рублей

Мошенники обманули врача из Новоалтайска Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники обманули врача из Новоалтайска. Женщина хотела сохранить свои деньги, а в итоге потеряла более 1 млн рублей, пишет региональное управление МВД.

– Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что кто-то оформил на нее кредит в размере 750 тыс. рублей. Также женщине пояснили, что на ее имя в нескольких банках поданы заявки на кредиты, которые уже одобрены, – отметили в ведомстве.

Мошенник посоветовал жительнице Алтая направить деньги в банк-партнер. Женщина послушала и в итоге потеряла более 1 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».