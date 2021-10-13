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Общество13 октября 2021 4:38

Погода на 13 октября в Алтайском крае: ветер и мокрый снег

Синоптики рассказали о погоде на 13 октября 2021 года в Алтайском крае
Антонина Лышова
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В Барнауле 13 октября от +3 до + 5 градусов.

В Барнауле 13 октября от +3 до + 5 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 13 октября температура воздуха составит +3, +8 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. Местами могут быть порывы до 13 метров в секунду.

В отдельных районах ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах может быть гололёд.

В Барнауле будет от +3 до + 5 градусов. Синоптики обещают мокрый снег во второй половине дня. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.

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