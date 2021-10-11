От -8 до +18 градусов: какой будет погода в середине октября в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 11 по 20 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

В середине октября в Алтайском крае может вновь стать по-летнему тепло – воздух прогреется до +18 градусов. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказал ведущий синоптик Алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

Температура воздуха в Алтайском крае во второй декаде октября, с 11 по 20 число, будет выше нормы на 1-2 градуса. По прогнозу, ночью в среднем ожидается -3…+2 градуса. При этом в начале декады при прояснении возможно похолодание до -3…-8 градусов. Днем в начале этой недели будет теплее: воздух прогреется до 0…+5 градусов, а к 17 октября ожидается +8…+13 градусов.

– В южных районах Алтайского края возможно потепление до +18 градусов. К слову сказать, 10 октября в Белокурихе столбик термометра поднялся до отметки +17 градусов, – отметил Эдуард Болгов.

При этом во второй декаде октября в регионе будет преимущественно без осадков, однако в начале текущей недели возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на ближайшие дни

12 октября

Ночью в регионе будет -3...+2 градуса. В отдельных районах небольшие, по югу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедные явления. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается 0...+5 градусов. В отдельных районах небольшие, по югу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедные явления. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

13 октября

Ночью в регионе будет -1...-6 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде преимущественно мокрого снега, гололедные явления. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +2...+7 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде преимущественно мокрого снега, гололедные явления. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

14 октября

Ночью в регионе будет -3...+2 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедные явления. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +5...+10 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедные явления. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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