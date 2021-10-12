Губернатор Томенко внес в АКЗС законопроект о краевом бюджете на 2022 год

После проведения консультаций по проекту бюджета в АКЗС пройдут публичные слушания. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 октября губернатор Виктор Томенко внес в Алтайское краевое Законодательное Собрание проект закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Основные акценты сделаны на социальную направленность. Вновь более 70% всех расходов мы направляем именно на отрасли социальной сферы, социальную поддержку, социальное обеспечение жителей края. Мы продолжаем при этом уделять серьезное внимание вопросам инфраструктуры, которая обеспечивает дальнейшее развитие и экономики, – сказал глава региона.

Напомним, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134 млрд 201 млн рублей, объем расходов – 140 млрд 987 млн рублей,

После проведения консультаций по проекту бюджета в АКЗС пройдут публичные слушания. Законопроект рассмотрят в первом чтении на октябрьской сессии.