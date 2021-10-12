В Бийске хотят поднять цены на проезд в автобусах

Чтобы повысить стоимость проезда в общественном транспорте нужно экономически обосновать свои расчеты Фото: Олег УКЛАДОВ

Автоперевозчики Бийска хотят повысить стоимость проезда в автобусах до 27 рублей. Предприниматели собирают документы, которые предоставят в администрацию алтайского наукограда, пишет «Бийский рабочий».

– Связано это прежде всего с тем, что возросли эксплуатационные затраты, стоимость солярки возросла на 7 рублей. Вот два года назад, когда повышали стоимость проезда, она стоила 43 рубля, а сегодня уже 50. И Минэкономразвития прогнозирует повышение стоимости топлива к концу года еще на 7%., - сказал автопредприниматель Валерий Попов.

Чтобы повысить стоимость проезда в общественном транспорте нужно экономически обосновать свои расчеты. Пакет документов рассмотрят в отделе ценообразования. Автоперевозчики рассказали, что для них идеальным будет повышение стоимости проезда на 5 рублей. При этом сами предприниматели считают, что власти цену повысят, но не более, чем на 3 рубля.

Издание отмечает, что если в администрации одобрят повышение, то оно станет одинаковым как для автобусов, так и для трамваев.

Ранее мы сообщали, что Координационный совет по ценообразованию Барнаула принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте краевой столицы, новые тарифы уже утвердили. Если власти Барнаула одобрят решение, то новые тарифы начнут действовать с 1 ноября.