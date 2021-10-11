В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту насилия над пациенткой больницы

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
Фото: Олег УКЛАДОВ
Следственное управление Алтайского края возбудило уголовное дело по факту неправомерных действий медицинского персонала в больнице Рубцовска. Ранее 86-летняя пациентка пожаловалась на удерживание в стенах учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следователей, в сентябре этого года сотрудники одной из больницы Рубцовска применили насилие к 86-летней пациентке и насильно держали её в больнице. Также ей некачественно оказывали услуги.
- Ранее Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным ход доследственной проверки по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в следкоме.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
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