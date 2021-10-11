На Алтае за сутки зарегистрировали сразу 305 случаев заражения ковидом

В ковидариях региона сейчас лечатся 3287 человек с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае неутешительными темпами растет число зараженных коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, за сутки в регионе подтвердили 305 случаев заражения и 29 летальных фактов.

Общая статистика по заболеваемости на 11 октября выглядит следующим образом:

- 80 739 заболевших;

- 60 004 – выздоровевших;

- 5 721 умерший: 4419 – из-за ковида, 1302 – по иным причинам.

В ковидариях региона сейчас лечатся 3287 человек с ковидом и 480 пациентов с вирусной пневмонией. Известно, что 642 человека находятся в тяжелом состоянии, 258 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 20 бессимптомников и 223 человека с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

На утро 11 октября прививается 709 527 человек, 39 106 из них получили первую прививку, 663 398 – обе. Еще 7 023 человека ревакцинировались.

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