СК проверяет сообщение о невыплате премий медикам в Камне-на-Оби

Данная премия составляет большую часть их зарплаты
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайские следователи проводят проверку по материалам СМИ о невыплате премий медицинским работникам в Камне-на-Оби. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее один из сотрудников КГБУЗ «Психиатрическая больница № 2» в Камне-на-Оби сообщил о том, что медикам не выплатили премиальные вознаграждения за август и сентябрь. Данная премия составляет большую часть их зарплаты.
- По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, - подчеркнули в следственном управлении.
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