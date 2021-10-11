СК проверяет сообщение о невыплате премий медикам в Камне-на-Оби

Данная премия составляет большую часть их зарплаты Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи проводят проверку по материалам СМИ о невыплате премий медицинским работникам в Камне-на-Оби. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее один из сотрудников КГБУЗ «Психиатрическая больница № 2» в Камне-на-Оби сообщил о том, что медикам не выплатили премиальные вознаграждения за август и сентябрь. Данная премия составляет большую часть их зарплаты.

- По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, - подчеркнули в следственном управлении.

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