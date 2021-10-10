На Алтае осудили предпринимателя, давшего взятку министру здравоохранения

Предприниматель передал министру 660 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае суд признал виновным руководителя фармацевтической фирмы из Новокузнецка в том, что он передал министру здравоохранения Республики Алтай и его замам взятку. Об этом сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что с июля по декабрь 2020 года он передал организованной преступной группе, в которую входил министр и его помощники, крупную взятку двумя частями.

- Это деньги за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им общества, общее покровительство, представление преимуществ и способствование заключению с этой коммерческой организацией государственных контрактов на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики, - объясняют в ведомстве.

Общая сумма подкупа составила 660 тысяч рублей. По уголовным меркам это оценивается как крупный размер. Сам предприниматель вину свою признал и всячески сотрудничал со следствием. Он помогал установить причастность должностных лиц минздрава в иных коррупционных махинациях и в настоящее время работа в данном направлении еще продолжается.

Предпринимателю же назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроков в три года, но приговор еще не вступил в законную силу.