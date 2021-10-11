Жителя Алейска задержали за кражу 16 ноутбуков из школы

Продать похищенное он не успел Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали похитителя 16 ноутбуков в Алейском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, технику он украл из местной школы.

Кража была совершена в период с 20 сентября по 4 октября. Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого – им оказался мужчина 1990 года рождения. Он уже признался в содеянном. Кстати, продать школьные ноутбуки он так и не успел.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере», - отметили в краевой полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие самые распространенные преступления на Алтае и почему обвиняемых редко оправдывают

За 8 месяцев 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано почти 26,5 тыс. преступлений (подробнее)