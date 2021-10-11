Какие самые распространенные преступления на Алтае и почему обвиняемых редко оправдывают

Прокурор Алтайского края Антон Герман Фото: Виталий БАРАБАШ

За 8 месяцев 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано почти 26,5 тыс. преступлений. О наиболее распространенных из них, а также об особенностях работы правоохранителей в интервью представителям Сибирской медиагруппы Виктории Крахмалевой и Андрею Абрамову рассказал прокурор Алтайского края Антон Герман.

– Вы уже какое-то время живете в Алтайском крае. Есть ли у региона особая криминальная специфика?

– Если брать Сахалинскую область, для этого региона характерны многочисленные преступления в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов. Но она заложена изначально географическим положением и самими природными запасами, которые есть в этом регионе. Что касается Алтайского края, какой-то специфики преступности, которая бы сильно отличала нас от других регионов, на самом деле не видно. Единственное, что обращает внимание, это рост преступлений с использованием телекоммуникационных технологий. Здесь, к сожалению, динамика роста существенная. На сегодняшний день мероприятия по правовому просвещению, которые мы проводим, дают определенные результаты, но сейчас такие преступления составляют 27% общего удельного веса преступности, а 10 лет назад их в принципе не было. Это серьезная проблема еще и потому, что раскрываемость таких преступлений недостаточна – 14% в текущем году. И отсюда другая проблема – это восстановление прав потерпевших, возмещение имущественного вреда. Если преступление не раскрыто, мы все прекрасно понимаем, что о возмещении ущерба, к сожалению, мы говорить не можем.

– С чем связан такой низкий процент раскрываемости этих преступлений?

– Здесь две составляющие. Недостаток в деятельности правоохранительных органов и то, как именно действуют преступники. Благодаря технологиям у них есть много возможностей, личность установить сложно. Мы активно работаем и уже есть положительные результаты.

– Отличаются ли службы в регионах по техническому оснащению? Можно ли говорить о том, что, например, раскрываемость IT-преступлений в Алтайском крае ниже из-за недостатка оборудования?

– Нет, на фоне других территорий мы не худший регион по раскрываемости преступлений. Это проблема всей России и в разных регионах ситуация схожа.

– В России очень мало оправдательных приговоров, меньше 1%. Как вы считаете, с чем это связано и насколько наша судебная система справедлива?

– По моему мнению, наш уголовный процесс достаточно современен и отвечает всем требованиям по принципу состязательности сторон. Сторона защиты и сторона обвинения имеют абсолютно равные прав. При этом суд оценивает доказательства, которые представляют стороны.

Что касается реабилитации, то поверьте мне, суд никогда не станет выносить обвинительный приговор невиновному человеку. В наших судах работают высококвалифицированные специалисты. В Алтайском крае суд в 2021 году реабилитировал (оправдал) 32 человека. 504 дела по инициативе прокурора возвращены в следственные подразделения в связи с нарушением уголовно-процессуального закона. Еще 85 граждан реабилитированы на стадии предварительного следствия. Если бы такие дела пошли в суд без прокурорского фильтра, результат был бы другой.

– При реабилитации прокурор должен извиниться. Приходилось ли вам это делать и как относитесь к этой норме?

– Конечно это моя обязанность. В большинстве случаев приносил извинения реабилитированным лицам на досудебной стадии, в том числе, после внесения мер реагирования. Отношусь к этому с пониманием того, что удалось защитить права и восстановить права конкретного человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Важна не столько суровость, сколько неотвратимость наказания»: прокурор Алтайского края о громких делах и досудебных соглашениях

Он также рассказал, планирует ли менять информационную политику ведомства (подробнее)