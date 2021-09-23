Движение по Старому мосту в Барнауле откроют в октябре

Переправу готовят к открытию Фото: УПРДОР «Алтай»

В краевой столице специалисты завершают ремонт Старого моста и готовят переправу к открытию. Об этом начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков рассказал на встрече с главой региона Виктором Томенко, пишет «Алтапресс».

– До конца октября планируется открыть движение по отремонтированному совмещенному Старому мосту через Обь, – заявил Анатолий Волков

Обновленный мост, который закрыли для движения в январе 2020 года, планируют открыть 20 октября.

Чтобы восстановить сооружение, находящееся в неудовлетворительном состоянии, полностью заменили плиты проезжей части и балки пролетных строений. Кроме того, выполнили большой объем работ, чтобы перенаправить железнодорожный транспорт, отметили в Упрдор «Алтай».