Барнаульцы могут сообщить об экологических правонарушениях

В городе стартует акция «Зеленый телефон» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 11 по 22 октября проходит акция «Зеленый телефон» в рамках месячника осенней санитарной очистки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, горожане могут сообщить об экологических правонарушениях.

Обращения граждан будут принимать в городском отделе по охране окружающей среды мэрии в будние дни с 9:00 до 16:00 по телефонам 8(3852)370-358, 8(3852)370-389, 8(3852)370-359.

По данным номерам жители краевой столицы могут сообщить о захламлении лесопарковых зон и прибрежных территорий отходами производства и потребления, загрязнении водоемов, незаконной вырубке, не вывезенных после сануборки ветках и листве.

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