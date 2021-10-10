Баскетбольный клуб «Барнаул» обыграл ЦСКА-2

"Барнаул" за неделю одержал две победы Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 10 октября, баскетбольный клуб «Барнаул» принимал на своей площадке столичную команду ЦСКА-2. Игра завершилась в нашу пользу.

Это уже второй матч нашей команда на текущей неделе. В первом «горожане» обыграли «Уфимца», так что на очередную игру баскетболисты выходили явно в приподнятом настроении. Правда, нового соперника, чей средний возраст составляет 20 лет, явно недооценили. Первая четверть осталась за армейцами – 26:22. В перерыве подопечные Евгения Горева получили дельные рекомендации и больше не совершали грубых ошибок.

Результат не заставил себя ждать – 44:42 перед большим перерывом. ЦСКА – молодцы терпели до последнего и показывали отличные броски. В третье четверти они вновь перекидали хозяев паркета, но на завершающий отрезок матча их не хватило. 85:75 – вторая домашняя победа «Барнаула».

Свою следующую игру «Барнаул» проведет на выезде: 18 октября а Ижевске состоится матч с командой «Купол-Родники».