Баскетболисты «Барнаула» принимают ЦСКА-2

На этой неделе "Барнаул" уже одержал одну победу Фото: Анна СЕМИНА

Баскетбольная команда «Барнаул» в воскресенье, 10 октября, проводит на своей площадке очередной матч в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги-1. Сегодня принимаем дубль столичного ЦСКА.

Матч-открытие текущего сезона подопечные Евгения Горева провели на этой же неделе: в четверг, 7 октября, они принимали на площадке спорткомплекса «Победа» команду «Уфимец». Встреча завершилась в нашу пользу со счетом 82:62.

Сегодня «горожан» ждет еще одна проверка. Ранее москвичи в новосибирске уступили местной команде 67:84. Матч начнется в 19.00. Вход для болельщиков по билетам. Стоимость 180 рублей.

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