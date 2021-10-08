Проверка не нашла нарушений в рубцовском госпитале, где якобы истязали пенсионерку

Ранее жительница села Самарка Рубцовского района заявила о том, что врачи ковидного госпиталя издевались над ней Фото: Олег УКЛАДОВ

В рубцовской больнице №3, где якобы истязали пациентку, проверка не нашла нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Отмечается, что заседание врачебной комиссии по поводу жалобы прошло еще 21 сентября.

–По результатам проверки нарушений со стороны медицинского персонала КГБУЗ «Городская больница №3 Рубцовска» выявлено не было. Медицинские работники действовали в интересах жизни и здоровья пациента, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, ранее жительница села Самарка Рубцовского района Мария Бондаренко заявила о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней. Якобы ее связывали и отбирали у нее телефон.