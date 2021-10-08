На Алтае нашли мужчину, который угрожал журналистам расправой

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили мужчину, который угрожал журналистам после выхода сюжета о точках продажи контрафактного алкоголя в Барнауле. Как сообщает пресс-служба краевого Следкома, возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

– По данным следствия, в сентябре 2021 года после выхода в эфир сюжета регионального телеканала о продаже в городе Барнауле алкогольной и табачной контрафактной продукции, в редакцию позвонил неизвестный мужчина. Он потребовал от журналистов прекратить расследование и отказаться от распространения информации, высказав угрозу применения насилия, – сообщают в СК.

Следователи установили, что звонившим оказался 53-летний житель Барнаула.

На данный момент следователями устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.