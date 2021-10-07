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Здоровье7 октября 2021 13:08

25 классов в Бийске закрыли на карантин из-за ковида

Герман Архаров
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Кроме того, в Бийске из-за ОРВИ на карантине находятся учащиеся 18 классов

Кроме того, в Бийске из-за ОРВИ на карантине находятся учащиеся 18 классов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за коронавируса в Бийске на дистанционное обучение отправили 25 классов. При этом в целом ситуация с COVID-19 в школах алтайского наукограда относительно стабильная, пишет «Бийский рабочий».

– Во всех школах Бийска, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции по-прежнему на входе измеряют температуру, проводят обработку помещений. При этом, если класс закрыт по причине выявленного случая ковида, ребенок не должен посещать различные секции и кружки, – отмечает издание.

Кроме того, в Бийске из-за ОРВИ на карантине находятся учащиеся 18 классов. Полностью закрытых школ нет.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 7 октября увеличилось на 278 человек и составляет 79555 случаев инфицирования.