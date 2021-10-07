Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 октября 2021 года составило 79555

За сутки выявили 278 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 7 октября 2021 года увеличилось на 278 человек и составляет 79555 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

– По состоянию на 7 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3165 человек. Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 599, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245. Минздрав края развернул 4132 койки, к кислороду подключены 3219, с ИВЛ – 333.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 46 человек. Общее число выздоровевших составляет 59815.