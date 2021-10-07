В Алтайском крае резко подорожал картофель

В 2021 году вырастили 60 тысяч тонн картофеля, что на треть больше, чем в прошлом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае заметно подорожал картофель. В сравнении с сентябрем цены увеличились в два раза, сообщает ОТР.

– Килограмм картошки на рынке в Бийске стоит сейчас 35 рублей, в магазинах – 50-60. Всего неделю назад цены были минимум на 10-15 рублей ниже, – отмечает канал.

При этом дефицита нет. В 2021 году вырастили 60 тысяч тонн картофеля, что на треть больше, чем в прошлом. Однако при этом спрос остается высоким картошку из Алтайского края активно скупают оптовики из других регионов и Казахстана.

Ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае цены на продукты оказались ниже, чем в среднем по России. Больше всего за последнее время цена снизилась на яблоки, морковь и лук. Также наблюдается снижение средних цен по краю на свинину, молоко, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия, капусту белокочанную при росте цен на эти товары в среднем по Сибири.