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Общество6 октября 2021 5:13

В Барнауле арестованный коттедж выставили на торги за 9,6 млн рублей

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 октября
Антонина Лышова
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Коттедж выставляют на торги впервые.

Коттедж выставляют на торги впервые.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле арестованный коттедж площадью 300 квадратных метров выставили на торги, сообщает Алтайский портал недвижимости. Здание расположено на улице Матросова, 158.

Двухэтажный коттедж из кирпича построили в 2006 году. Участок огорожен забором, вся территория облагорожена. По данным ЕГРН, дом на данной территории не числится, но земля предназначена для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов.

Коттедж с землей на Матросова,158 выставляют на торги впервые и просят за него 9,65 млн рублей. Здание находится недалеко от наркологического диспансера. Участок занимает 670 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 октября. Стоит отметить, что коттедж находится в залоге, сейчас нельзя совершать регистрационные действия, обременения будут сняты для нового собственника.

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